Durante festa scivola su scale e batte la testa, è grave

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - I carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti ieri sera in un locale in corso Garibaldi.

Durante una festa un 30enne del posto sarebbe scivolato su una rampa di scale battendo la testa. Il 30enne è stato portato all'Ospedale del mare in codice rosso. E' in prognosi riservata.

Indagini in corso per chiarire dinamica (ANSA).