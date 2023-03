Bimbo morto dopo malore in palestra, Valditara 'Sono addolorato'

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Prima come padre e poi come ministro il mio pensiero commosso va al piccolo Giovanni che oggi ci ha lasciato. Un abbraccio forte ai suoi genitori". Lo scrive su twitter il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara dopo che oggi a Sant'Antonio Abate, piccolo centro sui monti Lattari, è morto improvvisamente il piccolo Giovanni, 8 anni, colto da malore mentre giocava nella palestra della scuola De Curtis, davanti agli occhi dei suoi compagni della III C. La stessa classe frequentata dal figlio del sindaco, Ilaria Abagnale, che ha affiancato la mamma di Giovanni nelle concitate fasi dei tentativi di soccorso, fino al ricovero in ospedale purtroppo vano. (ANSA).