A Napoli lo Stabat Mater di Pergolesi, dirige Pasquale Valerio

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi (concerto per violino e archi in si bemolle maggiore) è il 'concerto di Pasqua' che l'associazione Santa Maria di Loreto di Napoli organizza domenica 2 aprile alle 18 nella basilica di San Domenico Maggiore. Il concerto vedrà sul palco l'orchestra 'i Filarmonici di Napoli', diretta dal maestro Pasquale Valerio, con Valeria Attianese (soprano), Annamaria Napolitano (mezzosoprano) e il violino solista Fabrizio Falasca.

Lo Stabat Mater è uno dei più potenti inni medievali: originariamente era la Sequenza della Messa dell'Addolorata, ma oggi viene spesso cantata durante la Via Crucis e il Venerdì Santo. Molti compositori, tra cui Palestrina, Pergolesi, Haydn e Rossini, l'hanno musicata.

Fabrizio Falasca è considerato tra i maggiori violinisti italiani della sua generazione. Si esibisce regolarmente come solista nei più prestigiosi teatri e festival di tutto il mondo. Attualmente è professore di violino al Conservatorio di Potenza, Italia e alla London Performing Academy of Music.

Pasquale Valerio nasce a Napoli, si diploma nel 1985 al conservatorio Puccini, collabora con l'orchestra Scarlatti, il San Carlo, l'Accademia di Santa Cecilia e la Filarmonica di Praga. Nel 1996 si trasferisce negli Stati Uniti, dove nel 2004 diventa fondatore e direttore musicale della The Villages Philharmonic Orchestra. Il maestro Valerio è stato anche il fondatore della Lake Sumter Chamber Orchestra e il fondatore e direttore della Florida Lakes Symphony nel 2005 -2006. Nel 2023 ha ricevuto l'incarico di professore di Direzione d'orchestra presso la London Performing Academy of Music. (ANSA).