Tre auto a fuoco nell'Avellinese, possibile dolo

(ANSA) - AVELLINO, 26 MAR - Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio che ha distrutto tre auto a Roccabascera, in provincia di Avellino. Poco dopo la mezzanotte scorsa, alla frazione Cassano Gaudino, in via Ugo Foscolo, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Avellino e Bonea (Benevento) che tra non poche difficoltà hanno domato le fiamme lavorando per alcune ore. Le auto erano parcheggiate nei pressi di un'abitazione che ha subito danni alla facciata e agli infissi.

Al momento dell'incendio, l'abitazione era disabitata. (ANSA)