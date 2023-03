Pugilato: Torre Annunziata in festa per oro di Irma Testa

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 26 MAR - Festa grande a Torre Annunziata (Napoli), città di Irma Testa, la fresca campionessa del mondo di pugilato nei 57 chilogrammi, titolo conquistato ieri a Nuova Delhi. In particolare, gli sguardi di tifosi e appassionati sono rivolti alla Boxe Vesuviana, la palestra dove Testa (bronzo olimpico a Tokyo nel 2021, argento ai Mondiali 2022 e ora agli Europei 2019 e 2022) ha mosso i primissimi passi all'età di 12 anni. Il più felice è il suo primo maestro, Lucio Zurlo: ''L'oro di Irma è la dimostrazione di come, in questo sport, la tecnica sia più importante dell'aggressività. Per me vederla in finale è stata come osservarla la prima volta. Non vedo l'ora di vederla dal vivo per conoscere le sue emozioni e le sue sensazioni''.

Dovrà attendere fino a martedì, quando è previsto in ritorno in Italia di Irma Testa. Per lei festeggiamenti annunciati con tanto di torta personalizzata per la Butterfly (questo il soprannome della neocampionessa iridata) realizzata per l'occasione da una pasticceria della città oplontina. (ANSA).