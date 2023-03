Nessuno tocchi Ippocrate, infermiere aggredito ad Acerra

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Un infermiere è stato aggredito al pronto soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra (Napoli). Secondo quanto rende noto l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, sulla sua pagina Fb, intorno alle ore 16 al pronto soccorso è arrivato un paziente trasportato dal 118 in codice giallo per un dolore toracico.

"I parenti all'esterno hanno iniziato sin da subito ad inveire con calci e pugni alla porta di ingresso - si legge nel post di denuncia - Quando la dottoressa del 118 ha aperto la porta per entrare all'interno dei locali visita, ne hanno approfittato e sono entrati in 10 travolgendo letteralmente l'infermiere in prima battuta e dopo tutto il personale".

Questa di Acerra è la decima aggressione a personale sanitario dell'Asl Napoli 2 nord nel 2023; 26, invece, le aggressioni totali tra Asl Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno.

