A Vico Equense da domani si parlerà di Scienza e Bellezza

(ANSA) - VICO EQUENSE, 26 MAR - A Vico Equense da domani, lunedì 27 marzo, presso il cinema teatro Aequa si riuniranno esperti a congresso per trattare il tema Scienza e Bellezza'.

Tra gli ospiti, Emiliano Toso, tra i principali esperti di epigenetica, che terrà una performance dedicata al "sound cellulare". "Handology, bellezza consapevole" è il titolo del congresso organizzato da Herbelia, che vedrà la partecipazione di esperti ed addetti ai lavori provenienti da tutta Italia, tra cui Emiliano Toso, biologo cellulare, studioso di epigenetica, musicista e compositore che parlerà del "sound cellulare" e di come le vibrazioni influenzano la materia. Con un pianoforte, accordato a 432Hz ,Toso trasmetterà le vibrazioni delle sue emozioni attraverso un linguaggio universale fino a raggiungere altre cellule, ed arrivare così a tutte le persone presenti in sala. Insieme a lui, sul palco, interverranno Antonio Esposito, medico chirurgo, specialista in medicina integrata, Elena Sammarco, dermatologa, Alessia D'Errico, riflessologa ed estetista, Stefania e Vincenza Palmigiano, rispettivamente general manager e direttrice scientifica di Herbelia.

Sarà un evento incentrato sul benessere che, se da un lato si rivolge a professionisti del settore estetico, dall'altro vuole coinvolgere il territorio, facendolo diventare salotto della cultura estetica. (ANSA).