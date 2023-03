Va in ospedale per dolori alle gambe e muore,aperta un'inchiesta

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per la morte del 32enne Aldo Mambro, deceduto all'ospedale di Caserta dove si era recato per dolori alle gambe e mancanza di sensibilità.

L'uomo, residente a Cassino, località San Cesareo, era giunto al pronto soccorso del nosocomio casertano mercoledì sera, e i sanitari, vista la situazione clinica complicata, hanno deciso di ricoverarlo; le condizioni si sono poi aggravate e il 32enne è deceduto nella giornata di ieri. I familiari hanno presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Rocca d'Evandro. Sarà ora l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. (ANSA).