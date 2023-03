Sequestrato materiale pericoloso nel porto di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Materiale tossico, corrosivo e pericoloso per l'ambiente - 63.000 kg di dicromato di sodio - è stato sequestrato nel porto di Napoli dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Napoli e dai militari della Capitaneria di Porto-Guardia: era a bordo di tre container sbarcati da una nave proveniente dal Sud Africa e stoccati nell'area merci pericolose del porto.

Nei container c'erano 60 colli di dicromato di sodio: scattata la denuncia per il destinatario della merce in quanto è risultato falso il contenuto della scheda di sicurezza del prodotto che gli attribuiva una classe di pericolosità inferiore. I trasgressori hanno impiegato imballaggi diversi da quelli previsti ed applicato una disciplina meno stringente per la movimentazione della merce, sia via mare che via terra, il tutto con i connessi vantaggi economici. (ANSA).