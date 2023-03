Pugilato: Irma Testa "quanti sacrifici, ma ne è valsa la pena"

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Sono molto felice di questo titolo e della medaglia d'oro che ho messo al collo, perché sto lavorando da anni, sacrificando tutto, la mia adolescenza, la mia vita, per inseguire un sogno e se questi sono i risultati vorrei farlo per altri venti anni". Irma Testa si gode così il titolo di campionessa del mondo, conquistato sul ring di New Delhi. "Ora l'obiettivo è la qualificazione olimpica e sono ancora più motivata verso la meta" ha aggiunto l'azzurra. (ANSA).