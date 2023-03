M5S:Micillo,in Regione Campania dialogo con Pd senza De Luca

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - "Il dialogo con il Pd e le altre forze progressiste va avanti nel lavoro del Movimento 5 Stelle verso le elezioni amministrative in Campania a maggio. Un accordo che prosegue dopo i risultati ottenuti a Napoli. La Regione Campania? Restiamo all'opposizione del governo di De Luca, ora sappiamo che Schlein ha detto di no al terzo mandato e quidi potremo aprire un dialogo anche per il futuro in Regione".

Così Salvatore Micillo, coordinatore del M5S in Campania spiega all'ANSA i diversi fronti di dialogo tra il Movimento 5 Stelle e i dem con le altre forze di centrosinistra nella Regione.

Il primo sguardo va alle amministrative, con accordi già chiusi pr alcuni Comuni: "A Torre del Greco - spiega Micillo - l'accordo è stato fatto per la candidatura di Luigi Mennella, a Scafati saremo insieme con il candidato Michele Grimaldi, a Quarto con la ricandidatura di Antonio Sabino che ha ben amministrato il Comune". Tre grossi Comuni con un'alleanza già pronta, mentre in altri prosegue il dialogo: "Ci sono Comuni - dice Micillo - in cui c'è una distanza e altri in cui non siamo mai riuscitia presentare una nostra lista. Marano è uno di essi e il nostro primo obiettivo quest'anno è presentarci con una lista e provare a continuare il dialogo con altre forze progressiste che è da costruire". Con il nuovo Pd di Elly Schlein il dialogo in Campania prosegue più forte anche se serve una maggiore coerenza, spiega Micillo: "Con il Pd - dice - abbiamo sempre un dialogo ma a volte quando si trattava poi di andare al sodo vedevamo che i dem facevano il contrario di quello che avevano promesso ai tavoli. A Schlein faccio il mio in bocca al lupo, sappiamo che ora c'è ancora maggiore vicinanza su temi su cui il M5S ha sempre lavorato. Nella Regione non c'è alleanza, perché con la gestione di Vincenzo De Luca siamo in netto contrasto. Restiamo sempre all'opposizione fino a che ci sarà De Luca governatore. Ci fa piacere che Schlein abbia subito chiuso alla possibilità di un suo terzo mandato e quindi De Luca non dovrebbe essere candidato alla prossima presidenza regionale. Tolto De Luca sappiamo che si potrà ragionare e dialogare come stiamo facendo nei Comuni". (ANSA).