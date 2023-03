Incontro a Napoli tra le donne imprenditrici

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Con un tour in bici elettrica tra le strade di Napoli ha preso il via, questa mattina, il primo incontro nazionale di Feminin Pluriel Italia, network internazionale di donne imprenditrici che ha lo scopo di formare e proteggere le donne e i loro progetti in ambito culturale e business, come ha sottolineato Katia da Ros vicepresidente Confindustria Italia, socia di Feminin Pluriel.

La giornata è iniziata con una passeggiata in ebike, dalla Riviera di Chiaia e, attraverso il centro storico, le Rampe di Pizzofalcone, via Partenope ha fatto tappa a Posillipo.

Un percorso nel ricordo di grandi donne napoletane da Parthenope, secondo la leggenda fondatrice di Napoli, a Maria Longo e Maria Sofia di Borbone ultima regina del Regno delle Due Sicilie; i partecipanti all'evento hanno visitato la città in modo sostenibile e green grazie a Marea Incoming impegnata nella promozione della vacanza attiva nel territorio campano e a Napolibike.

Per l'occasione, il Circolo Nautico Posillipo ospita in pomeriggio la presentazione della nuova linea dello storico marchio di moda Emilio Schuberth eccellenza napoletana, rappresentata oggi dall' imprenditrice Elena Parrella che ha reinventato la casa di moda promuovendola nel mondo. L'evento vede, tra le altre, la partecipazione di Diana Palomba presidente Feminin Pluriel, Sara Marrucci organizzatrice dell'evento, Fabiola Cuccureddu, Monica Malinverno, Carmen Padula. (ANSA)