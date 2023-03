Incidenti stradali: un morto e due feriti nel Salernitano

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Un morto e due feriti è il bilancio di un incidente stradale verificatosi stamattina sulla A30 Caserta-Salerno e che ha visti coinvolti un'autovettura ed un'ambulanza.

per circa tre ore è rimasta chiusa al traffico l'entrata di Castel San Giorgio in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

