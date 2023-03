Circumvesuviana: tour M5S tra disagi dei pendolari

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Un tour a bordo della Circumvesuviana per documentare i disagi e le difficoltà incontrate dai pendolari: così il deputato Alessandro Caramiello M5S, insieme ad altri esponenti del Movimento, ha ascoltato le voci di quanti usano il treno, chiedendo le dimissioni di Umberto De Gregorio, amministratore delegato Eav, azienda regionale di trasporto su ferro e gomma in Campania. "Abbiamo accertato in questi mesi la presenza di treni deragliati, rovinati, una situazione estremamente pericolosa" dice in una nota l'on.

Caramiello "Ieri, insieme, al collega Gaetano Amato abbiamo percorso l'intera tratta della Circumvesuviana per dare un segnale forte ai cittadini: è il momento di un cambiamento che può avvenire solo con una nuova gestione". Il convoglio ha attraversato diverse stazioni del territorio. I passeggeri hanno lamentato ritardi, cancellazioni e sovraffollamento dei treni.

Durante il tour, i rappresentanti del M5S hanno chiesto le dimissioni dell'attuale gestione della Circumvesuviana, sottolineando la necessità di un cambio di rotta per migliorare la qualità del servizio offerto.

"La situazione della Circumvesuviana è insostenibile" hanno dichiarato gli esponenti M5S "I cittadini sono costretti a subire disagi e ritardi continuamente. Non possiamo più accettare questa situazione, è ora che l'attuale gestione si assuma le proprie responsabilità e dia spazio a una nuova gestione in grado di garantire un servizio adeguato". Il Movimento Cinque Stelle continua a monitorare la situazione della Circumvesuviana e a sollecitare le istituzioni competenti affinché intervengano per risolvere la questione. (ANSA)