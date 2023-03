Blitz dei Cc al campo di Giugliano, rifiuti e auto rubate

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - Rifiuti, auto rubate e smontate ma anche animali, centinaia di metri di rame, frigoriferi, bici. E' stato trovato tutto questo al campo rom di Giugliano (Napoli).

Stamattina, in via Carrafiello blitz dei carabinieri della compagnia di Giugliano e quelli del gruppo di Castello di Cisterna nel campo nomadi di via Carrafiello, con loro anche l'esercito Italiano (operazione strade sicure "terra dei fuochi" a disposizione della Prefettura), agenti della polizia metropolitana e personale tecnico dell'Enel.

53 le auto sequestrate, molte risultate rubate, 10 le carcasse rilevate e rimosse.Centinaia di metri di fili di rame finissimo, sono stati trovati nel cofano di un furgone e sono stati sequestrati.Un uomo è stato denunciato per guida senza patente. Ha provato ad uscire dal campo da una stradina sterrata a bordo di un piccolo furgone.

E poi bimbi, galline, finanche un montone, topi, condutture d'acqua precarie, roghi. Sul posto anche i servizi sociali, verificheranno le condizioni degli abitanti e soprattutto quelle de tanti bambini. Insieme ai carabinieri si assicureranno che frequentino la scuola dell'obbligo. (ANSA).