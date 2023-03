Trasporti: 40 treni Eav in corso di realizzazione a Valencia

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Sono in corso di realizzazione, negli stabilimenti Stadler di Valencia (Spagna), i quaranta nuovi treni Eav destinati ad entrare in servizio entro la fine del prossimo anno. E proprio l'Ente Autonomo Volturno ha voluto rendere note le immagini dei primi convogli in lavorazione, ricordando come ''a questi quaranta, si aggiungeranno altri sessanta treni: la gara è in corso ed il termine per la presentazione delle offerte scade alla fine del mese in corso''.

Come spiegano dall'azienda di trasporti, insomma, ''la prospettiva è di avere tra qualche anno cento treni nuovi in sostituzione dei 65 oggi esistenti, che hanno un'età media superiore a 40 anni''. (ANSA).