Pnrr, il 25 marzo confronto a Vico Equense su salute e ricerca

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - "Pnrr, Salute e Ricerca: quali prospettive per la Campania?" è il tema dell'incontro in programma domani, sabato 25 marzo (ore 16.30). nel Castello Giusso di Vico Equense (Napoli) promosso dal Distretto Lions 108Ya con la partecipazione di esperti e studiosi. "La ricerca riveste un ruolo chiave nella produzione di risultati scientifici, ma altrettanto importante è il dialogo che si instaura tra società e territori, settore pubblico e privato, al fine di sviluppare quella sinergia che riconosca il valore della ricerca in uno scenario più ampio e mirato al miglioramento della qualità della vita e al benessere dei cittadini" sottolineano gli organizzatori in una nota.

Nell'ambito del dibattito, patrocinato dalla Città di Vico Equense, sarà presentato "l'innovativo test Medea sviluppato in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori G. Pascale e l'Università degli Studi di Salerno". Medea, spiega Giovanni Scala, amministratore delegato di Hosmotic srl la società che ha sviluppato il brevetto, "è un test di screening non invasivo per la diagnosi precoce del carcinoma endometriale che si esegue su una singola goccia di sangue prelevata mediante pungidito.

Grazie alle successive indagini metabolomiche, combinate con i nostri sistemi di Machine Learning - aggiunge Scala - sarà possibile individuare precocemente la presenza o l'insorgenza della principale neoplasia del tratto riproduttivo femminile nella popolazione over 50". Nel corso del convegno, sarà amcje presentata la prossima campagna di screening gratuita a Vico Equense. (ANSA).