Nel nome di Peppe Giannino nasce associazione per la ricerca

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - "Peppe Giannino, opinion leader e imprenditore del mondo della notte, è stato strappato alla vita dal cancro e i suoi amici si sono immediatamente attivati per realizzare il suo desiderio di sostenere la ricerca, sensibilizzare la prevenzione e raccogliere fondi per donare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà vittime di questa malattia spietata. È nata così l'associazione 'Il sorriso del principe' che ha riunito energie positive e propositive della città in una sinergia preziosa ed efficace". Così, in una nota, si spiega il senso dell'iniziativa di solidarietà a Napoli.

"Peppe lascia dentro di noi il ricordo indelebile del suo sorriso e della sua voglia di vivere e non arrendersi mai. La sua energia positiva ha travolto tutti, ha generato una tempesta di amore e solidarietà, che ci ha portato, in poche settimane, a coinvolgere più di 120 associati e per la prima volta a ritrovarci tutti uniti - racconta Raffaele Guarino, presidente dell'associazione - Da qui l'ispirazione per il titolo del primo evento, 'Tutti Uniti per Peppe'. Tutti insieme, uniti, per portare avanti il desiderio manifestato durante la sua battaglia contro il male: aiutare il prossimo e contribuire alla ricerca in maniera attiva e concreta. L'associazione fonda le sue basi su un principio fondamentale, l'inclusione e ci scusiamo con tutti gli amici che non siamo riusciti a contattare a causa dei tempi stretti in cui ci siamo mossi. Siamo aperti a tutti e a tutte le forme di collaborazione possibili. Gli associati, tutti parte attiva del progetto, si sono ripromessi di raggiungere l'importante obiettivo di quintuplicare il numero degli iscritti in tempi brevi". L’associazione, che per rendere concreta la sua attività, ha creato, con Alessandro Totaro, coordinatore comitato scientifico dell’associazione “Il sorriso del principe”, un legame con LILT Lega Tumori Napoli, FORME Fondazione per la Ricerca in medicina, Unesco Chair – Cattedra Unesco Federico II Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile, a cui saranno destinati parte dei fondi raccolti, agirà attraverso eventi, dibattiti e campagne di sensibilizzazione. “Tutti uniti per Peppe” è stato il primo evento organizzato dall’associazione, ospitato al Teatro Troisi e curato nella direzione artistica da Pino Oliva. In palcoscenico Peppe Iodice, Valentina Stella, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Simone Schettino, Mariano Bruno e Gianni Lanni, che si sono esibiti a titolo gratuito a favore della causa. Una platea in sold out, un’importante riflessione, sottolineano gli organizzatori, "sulla prevenzione con la scienziata Annamaria Colao e la psiconcologa Sara Boscaino, che hanno ricordato alla platea quanto la prevenzione giochi un ruolo fondamentale nella tutela della salute e della vita e quanto sia importante avere cura delle famiglie dei malati oncologici con supporto psicologico". Con questo primo evento sono stati donati 1.500 euro a LILT Lega Tumori Napoli e 1.500 euro a FORME Fondazione per la Ricerca in medicina.(ANSA).