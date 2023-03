'Muta/menti per "Adoleggenti"', è la volta di Bruno Tognolini

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Sarà Bruno Tognolini − reduce dalla 60esima Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna − il protagonista a Napoli del secondo dei doppi incontri con le 'comunità educanti', il 28 marzo (alle ore 16 nell'Archivio di Stato, alla presenza della pedagogista Maura Striano, assessore all'Istruzione del Comune) e il 29 marzo (ore 10, Biblioteca Annalisa Durante) grazie al suo Chisciotte fenicottero (Edizioni Primavera): cavaliere errante innamorato della lettura, che 'più leggeva, più gli crescevano le gambe'.

Sottolineano gli organizzatori: "Nato in Sardegna come testo d'occasione per uno spettacolo itinerante che ha divertito bambini e ha vinto premi, Chisciotte Fenicottero rinasce poi in una scrittura di attualità che si rinnova, si sconcerta, s'intenerisce, cerca. La lingua sonora del poeta drammaturgo Tognolini immagina un teatro dove il ritmo scandisce sia la sequenza delle scene sia le battute, in versi; un teatro dove più che le azioni possono i racconti, le canzoni, le peregrinazioni, le trasformazioni. E dove il duello finale è una gara poetica, capace di cambiare i cuori: anche di Militi Malvagi che perseguitano le belle storie e sono sempre pronti a bruciare libri, come da qualche parte nel mondo ancora avviene".Prosegue, dunque, ed entra nel vivo Muta/menti per “Adoleggenti”, "per/corso culturale − informat(t)ivo, formativo, trasformativo e performativo – di educazione alla lettura condivisa e partecipata dal basso" curato dall’Associazione culturale Kolibrì, in partenariato con molteplici enti e istituzioni, che si avvale del finanziamento del Cepell (Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura). "Dopo la pandemia da Covid-19 – spiega Donatella Trotta, presidente di Kolibrì – che ha avuto gravi conseguenze per il suo impatto sui ragazzi, in termini di diseguaglianze e disagio di civiltà, con sintomi di regressione cognitivo-emotiva, ci è sembrato necessario riflettere in modo attivo sul senso di metamorfosi già denunciate da Papa Francesco. Grazie al valore di libri, autori, formatori, partner e professionisti con cui si è avviato questo nuovo per/corso formativo e culturale di ricerc/azione, educazione partecipata, inclusione e insegnamento reciproco con approcci multisettoriali alla Reading Literacy, vorremmo fronteggiare le derive trasversali della povertà educativa".

