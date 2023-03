Cutolo (Mcl),riforma per dare un futuro previdenziale ai giovani

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - "L'occasione sarà un momento di interessante confronto per analizzare uno dei problemi più sentiti dalla società italiana; senza provvedimenti di riforma, il lavoro povero, il precariato e i salari bassi incideranno sul futuro previdenziale dei giovani". Così Michele Cutolo, presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), presenta l'evento a Napoli di lunedì prossimo, 27 marzo (ore 15.30, Aula Pessina dell'Università Federico II) nel corso del quale si discuterà del tema partendo dal libro del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico (con Enrico Marrodi), 'Il lavoro di oggi, la pensione di domani'.

"Lavoro e pensione: la precarietà e i bassi salari che colpiscono i giovani determinano anche il loro futuro previdenziale, infatti un lavoro povero frutterà una pensione povera. Un collegamento divenuto più stretto con l'introduzione del sistema contributivo, che prefigura il necessario miglioramento della quantità e della qualità dell'occupazione, per evitare domani di avere una massa di anziani da assistere.

Tanto più in un quadro di preoccupante calo demografico" sottolinea, in una nota, il Movimento cristiano lavoratori di Napoli.

Tridico, presidente dell'Inps dal 22 maggio 2019, spiega nel libro come sono nati il decreto Dignità e il Reddito di cittadinanza; 'a che punto è l'Inps', "un gigante che gestisce quasi la metà della spesa pubblica ma del quale sappiamo poco" si evidenzia. Ospite del Movimento cristiano lavoratori, Tridico presenterà la pubblicazione nell'incontro al quale parteciperanno, oltre a Cutolo, Matteo Lorito, rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, l'arcivescovo emerito di Napoli Crescenzio Sepe, Sandro Staiano, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Guglielmo Borri, presidente nazionale del patronato Sias, Stefania Brancaccio, vicepresidente nazionale Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Delio Miotti, dirigente di ricerca. (ANSA).