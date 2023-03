Suberbonus, ingegneri Caserta a De Luca: gravi ritardi Genio

(ANSA) - CASERTA, 23 MAR - L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Caserta ha scritto una lettera al Governatore Vincenzo De Luca per denunciare i ritardi nel lavorare le pratiche sul Superbonus da parte del Genio Civile; ritardi che a detta del presidente dell'Ordine Carlo Raucci, stanno paralizzando il settore edile. Sulla vicenda c'è stata anche un'interrogazione alla giunta regionale presentata dal consigliere regionale casertano Vincenzo Santangelo. Raucci, partendo proprio dall'interrogazione del consigliere che si dovrà discutere nel prossimo consiglio regionale, parla di "situazione Caserta incandescente" e sottolinea che "pervengono quotidiane e numerose segnalazioni dei più disparati casi nei quali si segnalano interminabili ritardi del Genio Civile di Caserta, spiegati con barcollanti e pretestuose motivazioni e richieste, delle quali sono agli atti del mio Ufficio un profluvio di esempi segnalati dagli iscritti, i cui documenti pongo disposizione per un'analisi che possa essere di aiuto al miglioramento della situazione". Raucci scrive di una situazione che "vede perniciosamente opposti due organi, ovvero l'Ordine dei professionisti di settore e l'Ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio, contrapposti frontalmente laddove obiettivo del legislatore è, innegabilmente, una collaborazione nell'interesse generale della sicurezza strutturale".

I ritardi riguardano soprattutto le pratiche relative al Superbonus, dove, continua Raucci, "la rigida disciplina dello spazio temporale operativo può generare perdita o riduzione grave del beneficio accordato dalla legge. E' mai pensabile che di ciò si debba chiedere conto dinanzi al giudice? Spiace che la peculiarità della singolare 'situazione Caserta', con cui quotidianamente sono costretto a misurarmi, costringa ancora una volta a considerare questo territorio di frontiera come luogo di scorribande burocratiche, perché è di ciò che massimamente si tratta, cui solo una visione politica dell'interesse generale può porre rimedio". (ANSA).