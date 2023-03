Senza lavoro occupano sede Pd a Napoli, chiediamo risposte

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - I senza lavoro aderenti alle sigle 'Cantiere 167 Scampia e ' 7 novembre' hanno occupato la sede del Pd, in via Santa Brigida, a Napoli, "per sollecitare le istituzioni sul fatto che domani ci dovrebbe stare il tavolo in Prefettura sulla nostra vertenza ma non sappiamo nè orario nè ancora la certezza che ci sia. Non si possono più attendere altri rinvii, i tempi della politica non possono essere i nostri tempi"..

"Non abbiamo più reddito mentre i costi del carovita sono alle stelle; è inaccettabile che centinaia di famiglie chiedano lavoro attraverso una formazione professionale e non ce ne venga data la possibilità. Siamo all'esasperazione, ci sono degli impegni presi da parte delle istituzioni locali e nazionali e chiediamo che vengono mantenuti". (ANSA).