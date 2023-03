Ritrovato dai carabinieri ragazzo scomparso nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 23 MAR - E' stato ritrovato dai carabinieri il giovane di 24 anni di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri.

Il giovane è stato individuato nel comune di Sturno, a meno di dieci chilometri dalla sua abitazione. Le sue condizioni sono buone.

L'allarme era scattato da quando, ieri pomeriggio, il ragazzo non aveva più dato notizie di sé ai genitori con i quali vive in contrada Pozzillo. (ANSA).