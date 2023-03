Rifiuti speciali nell'autofficina, scatta il sequestro

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - I militari della caserma Carabinieri forestale di Roccarainola, insieme ai militari dell'Esercito Italiano e a militari della compagnia carabinieri di Nola, a Palma Campania hanno denunciato un 50 enne.

L'uomo, in un locale di circa 130 metri i quadrati nel comune di Palma Campania, svolgeva l'attività di autoriparatore. I militari hanno notata la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall'attività ,costituiti da olii esausti, guaine, parte di veicoli non bonificate, accumulatori al piombo per un totale di 5 metri cubi.

L'attività veniva svolta senza alcuna vasca di prefiltraggio e di disoleazione. il locale con le relative attrezzature è stato posto sotto sequestro. (ANSA).