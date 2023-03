Fiamme in sottotetto, intervento vigili del fuoco ad Aversa

(ANSA) - CASERTA, 23 MAR - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti nella tarda serata di ieri ad Aversa in seguito ad una richiesta di aiuto, per un incendio scoppiato nel sottotetto di un palazzo. Sul posto una squadra pompieri del distaccamento di Aversa, con un'autoscala proveniente dalla sede centrale di Caserta. I vigili hanno immediatamente domato le fiamme, che avevano interessato varie travi in legno, evitando che si propagassero all'intenro struttura del tetto. Nessuno è rimasto ferito. (ANSA).