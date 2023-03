Pompei, si amplia lo scavo di Civita Giuliana

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Un carro cerimoniale decorato con rilievi d'argento, una stalla con un sauro bardato, due vittime dell'eruzione di cui furono eseguiti i calchi, una stanza dove abitavano tre schiavi, forse una piccola famiglia. E' ormai lungo l'elenco delle sorprese emerse dallo scavo di Civita Giuliana, il sito sottratto a un'annosa attività di depredamento da parte di scavatori clandestini grazie a un protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Parco Archeologico di Pompei. L'accordo prevede sforzi congiunti per contrastare gli scavi clandestini nei dintorni di Pompei e per indagare e valorizzare scientificamente i siti sottratti ai tombaroli.

Ora si aggiungono nuovi reperti.

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di una strada moderna che attraversa la Villa e che è stato necessario chiudere non solo per consentire l'indagine delle strutture antiche al di sotto della carreggiata, ma anche perché una estesa rete di cunicoli realizzati dai tombaroli ha finito per minare il terreno, rendendo necessaria una tempestiva messa in sicurezza dell'area.

"Questi ritrovamenti dimostrano l'impegno e la capacità dello Stato di arginare la piaga degli scavi clandestini e del commercio di beni archeologici e costituisce una importante risposta allo scempio perpetrato negli anni dai tombaroli - dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano - Pompei è l'orgoglio dell'Italia ed è nostra intenzione difendere e promuovere ancora di più un patrimonio che è un unicum a livello mondiale".

"Il cantiere di Civita Giuliana ha consolidato un approccio innovativo allo scavo che vede istituzioni differenti muoversi fianco a fianco", afferma il Direttore generale Musei, Massimo Osanna. "Queste scoperte confermano l'importanza di ampliare ancora l'area di scavo. Lavoriamo affinché il sito di Civita Giuliana possa entrare a pieno titolo nei circuiti di visita del sistema Pompei, come anche le ville di Boscoreale, Oplontis-Torre Annunziata e Castellamare di Stabia", sottolinea il Direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel. (ANSA).