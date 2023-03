Nuova Orchestra Scarlatti: a Napoli il 23 marzo "BaRock"

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Si terrà il 23 marzo a Napoli "BaRock", un concerto per voce, violoncelli, violoncello acustico e amplificato, chitarre e archi, nell'ambito della rassegna "I Concerti per Federico", realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con l'Università Federico II. L'evento è in programma alle 19 nel Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio in Corso Nicolangelo Protopisani. Sulla scena un gioco tra Barocco e modernità, suoni antichi, pop e rock annunciano gli organizzatori. Musiche di J. Kosma, J.S.Bach, A. Vivaldi, L. Vinci, L. Boccherini, A. Piazzolla, S.

Darwish, R. Dyens, G. Fauré, Beatles. Violoncelli: Vittorio Infermo, Gaia Ferrantini. Voce, violoncello acustico e amplificato: Giovanna Famulari. Chitarre: Massimo De Lorenzi.

Si evidenzia ancora: "Le Foglie morte di Kosma e Prévert cadranno al ritmo di una Partita di Bach; in un Concerto di Vivaldi il suono del violoncello barocco duellerà con il sound del violoncello amplificato, fino all'ultima nota, e ci porterà a una milonga di Piazzolla; una danza araba incrocerà un tango jazz; la Pavane di Fauré si intreccerà con Michelle dei Beatles".

L'appuntamento vedrà protagonisti, accanto ai musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti e ai giovani violoncellisti dell'Orchestra Scarlatti Young (Vittorio Infermo e Gaia Ferrantini), anche Giovanna Famulari: strumentista, cantante, compositrice e performer che si divide tra concerti, teatro e tv e che canterà e trasformerà l'antico violoncello tradizionale in un violoncello amplificato con moderni effetti pop, e Massimo De Lorenzi, un chitarrista versatile che, partendo dal classico, ha attraversato diversi generi musicali, dalle colonne sonore al pop, dal rock al tango. (ANSA).