Giovane ucciso: pm, problema da affrontare in sinergia

(ANSA) - ERCOLANO NAPOLI), 22 MAR - "Purtroppo scontiamo una serie di mancanze di concreti interventi socio assistenziali dello Stato, delle famiglie oltre a fattori di esclusione sociale dovuti a diseguaglianze sociali, reddituali, lavorative". Cosi' Vincenzo Ranieri sostituto procuratore alla Dda della Procura presso il Tribunale di Napoli a margine di un incontro con gli alunni all' I.C. De Curtis Ungaretti a Ercolano ( Napoli) commentando l' omicidio del 19enne presso gli chalet a Mergellina." Il problema è multi fattoriale ed andrebbe affrontato in maniera sinergica" ha spiegato Ranieri.

"Ovviamente la eco mediatica è maggiore quando si verificano eventi di tale portata, ma le cronache ci restituiscono una realtà di violenza diffusa e di devianza di proporzioni allarmanti. Purtroppo si tratta di eventi che si verificano ovunque in città, nei quartieri 'bene' di Napoli come nelle cosiddette periferie e negli ambienti più marginalizzati, assumendo i contorni di una vera e propria emergenza sociale".

(ANSA)