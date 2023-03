Calcio: azzurri visitano l'ospedale pediatrico Santobono

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Una delegazione della Nazionale si è recata all'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon per far visita nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia.

Guidata dal presidente federale, Gabriele Gravina, e dal segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, è stata ricevuta da Rodolfo Conenna, direttore generale dell'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, da Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, e da Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione omonima.

"La Nazionale Azzurra rappresenta un simbolo positivo del nostro Paese - ha dichiarato il presidente Gravina all'arrivo in ospedale - non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto sotto il profilo valoriale e sociale. Per questo la Federazione ha organizzato anche a Napoli una visita degli Azzurri ai bambini ricoverati. Vogliamo portare un sorriso e un po' di vicinanza, consci di ricevere molto di più in umanità, determinazione e coraggio".

Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo, Donnarumma, Gnonto, Pessina e Politano hanno consegnato palloni e gadget della Nazionale e si sono intrattenuti con i piccoli pazienti. (ANSA).