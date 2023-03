Ancora un'aggressione nel carcere femminile di Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Ennesimo episodio di aggressione alla Casa Circondariale di Pozzuoli dove, a distanza di soli pochi giorni cambia l'aggredito ma non il luogo né l'aggressore.

Secondo quanto rende noto l'Uspp, attraverso il suo segretario nazionale Giuseppe Del Sorbo, "la stessa detenuta italiana autrice di episodi violenti e aggressivi ai danni di una poliziotta qualche giorno fa, ieri, in preda ad un raptus di ira e furente rabbia, ha non solo danneggiato beni dell'amministrazione distruggendo a calci la postazione telefonica, ma addirittura scaraventato bidoni destinati alla raccolta dell'immondizia sui poliziotti che tentavano invano di riportare la calma".

"Nel cercare di evitare ulteriori riverberi del comportamento muscolare e iroso della detenuta, un'ispettore ha tentato di mediare - fa sapere ancora Del Sorbo - ma è stata colpita violentemente ad una gamba da un bidone lanciato, costringendola a ricorrere alle cure mediche della locale Area Sanitaria prima e ospedaliere dopo".

L'Uspp auspica "un intervento reale, concreto che tuteli i poliziotti penitenziari, pronti a svolgere il proprio lavoro con professionalità, abnegazione e con piena consapevolezza dei rischi nei quali incorrono ma non per questo disposti a continue aggressioni e mortificazioni. La tutela della Polizia Penitenziaria è una priorità", conclude il segretario nazionale.

