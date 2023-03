Incidente: nel Sannio muore pensionato travolto da motozappa

(ANSA) - BENEVENTO, 21 MAR - Un pensionato di 71 anni è morto per le gravi ferite riportate dopo essere stato travolto dal motozappa che si è ribaltato mentre lavorava in un fondo agricolo di sua proprietà.

L'incidente agricolo è avvenuto ieri a San Giorgio la Molara, in provincia di Benevento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. (ANSA).