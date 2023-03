Giornata Foreste: generale Luongo, boschi alleati strategici

(ANSA) - AVELLINO, 21 MAR - "I boschi sono il nostro principale alleato ed hanno un ruolo strategico per arginare il riscaldamento globale". Lo ha detto il comandante regionale dei carabinieri forestale, il generale di brigata Ciro Luongo, intervenendo ad Avellino al convegno sulla tutela del patrimonio idrico e forestale della Campania, in occasione della Giornata internazionale delle Foreste.

"Fondamentale - ha aggiunto Luongo - è l'azione di prevenzione per difendere i nostri boschi da incendi, tagli abusivi e degrado idrogeologico del territorio. Una sfida rispetto alla quale scontiamo ritardi che vanno colmati per raggiungere gli obiettivi fissati dalla conferenza di Parigi di abbassare di un grado e mezzo le temperature globali". Al convegno, svoltosi presso l'auditorium della Bper, hanno partecipato l'assessore regionale Nicola Caputo, rappresentanti istituzionali e studenti delle ultime classi delle scuole superiori di Avellino. "Dobbiamo impegnarci a sensibilizzare le giovani generazioni - ha aggiunto Luongo - sulla tutela e la valorizzazione delle risorse forestali insieme alla gestione sostenibile delle risorse idriche". (ANSA).