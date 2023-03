Dirigente Ist.Carli, visita di Mattarella un sogno per i ragazzi

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - "Per gli studenti è un sogno poter assistere alla visita del Capo dello Stato Mattarella, primo cittadino d'Italia, punto di riferimento per tutti, specie per i più giovani, che ha voluto dialogare con loro e questo è un segnale molto forte". Emozione ed orgoglio nelle parole di Tommasina Paolella, dirigente dell'istituto tecnico "Guido Carli" dove il presidente della Repubblica effettuerà la seconda tappa, l'unica pubblica, della sua visita a Casal di Principe (Caserta) per commemorare la figura di Don Diana. Casale ha accolto il Capo dello Stato con un manifesto gigante di benvenuto affisso all'entrata della cittadina e uno striscione appeso al ponte d'ingresso.

"Questa scuola - aggiunge la Paolella - rappresenta la comunità di Casal di Principe, una cittadina rinata proprio dalla morte tragica di don Diana; da quel 19 marzo del 1994 è nata questa strada di riscatto che anche le associazioni le scuole hanno cercato e voluto. È lento e faticoso il percorso di riscatto ma pian piano riusciremo a trovare l'energia giusta per creare un futuro migliore in queste terre. I ragazzi - aggiunge la Paolella - racconteranno al presidente Mattarella la loro esperienza a Casal di Principe, cosa significa vivere in queste terre, le loro aspettative e speranze. Qui mancano ancora offerte di lavoro, la sanificazione dell'ambiente, e non dimentichiamo tutti i problemi sociali che il territorio vive, come l'abusivismo edilizio". (ANSA).