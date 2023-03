Calcio: Ferlaino, Napoli costruito e gestito in modo super

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - "Il Napoli sta stravincendo questo campionato è una super squadra, costruita e gestita molto bene".

Lo ha detto Corrado Ferlaino, il presidente del Napoli di Maradona che vinse i due precedenti scudetti del club azzurro.

Ferlaino è intervenuto all'incontro "Italia-Inghilterra è tempo di emozioni", organizzato dall'Ussi al Circolo Savoia di Napoli e ha elogiato il club azzurro di oggi: "Le altre squadre top italiane - ha detto - come Milan Inter, Roma sono club di proprietà di stranieri che hanno presidenti nominati, che in fondo sono quindi impiegati. De Laurentiis invece sa che se sbaglia pagherà lui di tasca sua. Ha costruito una società di qualità con Giuntoli che ha trovato giocatori fortissimi, con Spalletti in panchina che è un grande allenatore che ha lottato in carriera con molti, ricordiamo l'anno a Roma con Totti".

Ferlaino è pronto a guardare una Napoli che torni a esplodere di festa come fece ai suoi tempi: "Sarà ancora uan celebrazione - ha detto - di grande gioia. Ma sono feste diverse, perché De Laurentiis è un uomo di spettacolo e organizzerà uno spettacolo di festa. Io ero ingegnere, non lo facevo".

Ultimo passaggio sulle tentazioni di grandi club esteri per Osimhen e le idee sul come trattenerlo, chieste a chi trattenne Maradona: "Se qualche squadra - spiega Ferlaino - offrisse una cifra colossale De Laurentiis sa che lavora per il calcio ma anche per i bilanci e difficilmente potrà trattenerlo. Poi molto dipende dal giocatore. Io trattenni Diego ma feci una grande fatica a tenerlo". (ANSA).