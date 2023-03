Agguato nel Napoletano: uomo ferito a colpi arma da fuoco

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 21 MAR - Agguato nella tarda serata di ieri a Torre Annunziata (Napoli), ferito uomo di 45 anni. Il fatto è accaduto attorno alle 23 nella zona a ridosso del cimitero oplontino: la vittima, da ciò che si apprende, sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco in più parti del corpo.

Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia, l'uomo è stato stabilizzato per poi essere ricoverato in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri. (ANSA).