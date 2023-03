Terminata la protesta dei disoccupati a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - È tornata regolare la circolazione dei treni lungo la linea 1 della metropolitana di Napoli. Nel pomeriggio la circolazione era stata sospesa a causa di una manifestazione di protesta dei disoccupati, aderenti a due movimenti cittadini, che nella stazione Museo hanno occupato i binari.

I disoccupati hanno poi lasciato anche piazza Municipio dove avevno inscenato un altro sit in. Davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, sono stato schierati numerosi agenti della polizia e militari dei carabinieri in assetto antisommossa.

Le manifestazioni hanno avuto ripercussioni pesanti sul traffico soprattutto tra via Medina e via Marina, una strada, quest'ultima, già interessata dalla presenza di alcuni cantieri.

(ANSA).