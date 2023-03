Teatro:'Circe: le origini', il mito dal punto di vista femminile

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esiste un prima e un dopo nella vita di questa figura che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e complessi della tradizione classica.

E' da qui che prende vita lo spettacolo 'Circe: le origini' di Alessandra Fallucchi e Marcella Favilla, rispettivamente anche interprete e regista, che sarà in scena da giovedì 23 marzo alle ore 21 (repliche fino a domenica 26) nel Teatro Elicantropo di Napoli. Presentato da Zerkalo Produzioni, l'allestimento si avvale delle scene e i costumi a cura di Sara Bianchi, le musiche dei Massive Attack, le luci di Giuseppe Filipponio, i movimenti scenici di Fabrizio Federici.

"Circe - si sottolinea - non è solo la maga strategica che conosce le virtù e i poteri delle piante e che impara ad addomesticare le bestie selvatiche, ma è anche e soprattutto una donna di passioni. Perché per tremila anni si è sempre pensato che Circe avesse la colpa di aver circuito Odisseo? Perché si è sempre accostato al nome di Circe l'epiteto di 'puttana'? Perché la si è sempre definita oggetto del desiderio di Odisseo? "Abbiamo deciso - sottolineano le autrici - di lavorare a partire dalle fonti letterarie di Madeline Miller e Margaret Atwood per dare un respiro più ampio e contemporaneo a questa figura femminile, riscattandola dall'immagine di semplice Femme Fatale. Da carnefice a vittima, da comparsa a protagonista". La drammaturgia originale riferisce una versione differente di questo personaggio così affascinante ed enigmatico. 'Circe: le origini' vuole raccontare la Circe prima del famoso incontro con Odisseo, la Circe bambina e il percorso di trasformazione e cambiamento che la porterà a diventare non solo maestra di magie e filtri, ma soprattutto grande conoscitrice di sé stessa e dell'animo umano. "Vogliamo raccontare – aggiungono le due autrici - le esperienze diverse che ne plasmano la personalità, parlare della metamorfosi tutta interiore e moderna di questa 'donna', di questa Dea dalla voce Umana". Circe è soprattutto una donna di passioni. Amori, amicizia, rivalità, paura, rabbia e nostalgia, accompagnano gli innumerevoli incontri e scontri che le riserva il destino, finché, non più solo maga ma anche amante, dovrà scegliere una volta per tutte se appartenere al mondo divino o a quello dei mortali che ha imparato ad amare.(ANSA).