Tangenti e lavori gratis per il clan, vittima un imprenditore

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Pretendevano da un imprenditore edile, con minacce, il pagamento di tangenti per ogni appartamento costruito dalla vittima nonché l'esecuzione gratuita di lavori in una delle loro abitazioni. Per questo la Squadra Mobile di Napoli e il commissariato di Acerra hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia - a carico di due persone, in quanto gravemente indiziate del reato di tentata estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Veneruso, attivo a Casalnuovo, Volla e zona limitrofe. In particolare, le condotte estorsive sarebbero state messe in atto da settembre 2022.

