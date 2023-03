Sequestrati 22mila litri di alcol etilico tra Napoli e Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Oltre 22 mila litri di alcol etilico di contrabbando provenienti dalla Polonia sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli che hanno denunciato cinque persone alla Procura di Napoli Nord: gli indagati sono accusati di sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche.

I finanzieri hanno individuato un'area di deposito nel comune di Giugliano in Campania (Napoli), di proprietà di una società che commercia all'ingrosso materiali per rivestimenti, seguendo un furgone sospetto che trasportava, nel vano posteriore oltre 15 mila litri di alcol. L'ispezione in tutta l'area di stoccaggio e in un altro immobile a Villa Literno (Caserta) ha consentito di sequestrare altre 7mila litri di alcol di contrabbando, parzialmente confezionati per la vendita al dettaglio, un autotreno con targa polacca, tre furgoni, due autovetture e 18 cellulari. L'operazione illecita avrebbe consentito di sottrarre alle casse dell'erario circa 250mila euro, tra accise e IVA. (ANSA).