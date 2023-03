Ricordi ed emozioni a Napoli nel ricordo di Pino Daniele

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Emozioni e ricordi, il 19 marzo in un Palapartenope gremito, in occasione di 'Je sto vicino a te 68', il memorial dedicato a Pino Daniele, per festeggiare l'onomastico e compleanno dell'artista napoletano ad otto anni dalla scomparsa.

Dopo la scenografica apertura affidata alla Fanfara dei Carabinieri, sul palco Mario Biondi con Nello Daniele ed Irene Grandi con a Me Me Piace o' Blues, una scarica di adrenalina che funge da apripista per A testa in giù e Se mi vuoi che la Grandi interpreta accompagnata dal maestro Adriano Pennino al pianoforte. E' poi la volta di Gigi Finizio che regala al pubblico Quando e Quanno Chiove in tandem con Nello Daniele.

Maggio se ne va è affidata invece ai virtuosismi del violino di Lino Cannavacciuolo, Lina Sastri ha cantato la sua e Assaje e ha regalato al pubblico una versione personale di Putesse Essere Allero, la giovane Ludovica Nasti ha recitato un monologo di Massimo Troisi mentre lo scrittore Maurizio De Giovanni si è espresso con un monologo coinvolgente.

Un susseguirsi di star, dicono gli organizzatori, "che nella serata si sono passate il testimone: Eugenio Bennato con Lazzari Felici e Qualcosa arriverà, Mario Biondi con Notte che se va, e poi Fabio Concato con due gioielli, Alleria e Canzone di Laura, quest'ultima con musiche dello stesso Concato e testi di Pino Daniele, Il Giardino dei Semplici con Terra mia, e Nello Daniele con Vento di Passione e Donna Cuncetta, ed è sempre Nello Daniele con Marco Zurzolo e Saturnino a esibirsi con una travolgente Je so Pazzo e a seguire jam session con Yes I Know My way, Fatta na Pizza, Furtunato e C'è sta chi ce penza durante la quale Clementino si è lasciato andare al free style".

Nel finale sul palco Nello Daniele, Giorgio Verdelli, Rino Manna e Adriano Pennino con gli artisti tra cui Gigi de Rienzo, Ernesto Vitolo, Lino Pariota, Gerry Popolo, Claudio Romano, Vittorio Pepe ed il Coro Polifonico Flegreo che hanno interpretato Napul'è. Nella serata, condotta da Benedetta Piscitelli, si sono esibiti i vincitori del contest Je sto vicino a te, premiati da Cristina Daniele, dal presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, e da quello di Sì Impresa Fabrizio Luongo. (ANSA).