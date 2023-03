Novellino in Serie C, allenerà la Juve Stabia

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Walter Alfredo Novellino è il nuovo allenatore della Juve Stabia, squadra di Castellammare di Stabia che milita nel campionato di serie C. Subentra al tecnico esonerato Sandro Pochesci.

"Novellino, che torna sulla nostra panchina dopo l'esperienza della passata stagione, è nato a Montemarano, in provincia di Avellino, il 4 giugno 1953 ed ha allenato, tra le altre, anche il Napoli, la Sampdoria, il Torino e il Palermo", si legge in una nota della società. (ANSA).