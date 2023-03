Informazione-diritto,confronto sui limiti alla libertà di stampa

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - "Comunicazione e diritto: stiamo imbavagliando i giornalisti e l'opinione pubblica?" è il tema di un incontro in programma giovedì 23 marzo (ore 10) nel Dipartimento di Lettere con gli studenti del corso di Comunicazione dell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli' a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con la partecipazione di studiosi del settore, esponenti del sistema giudiziario, delle forze dell'ordine, giornalisti.

"L'attuale normativa ha attribuito ai procuratori della Repubblica il 'potere' di selezionare quali informazioni e notizie, e relativamente a chi, trasmettere alla stampa", evidenziano in una nota gli organizzatori. "La richiesta del Pm di divulgare alla stampa è sottoposta a valutazione del procuratore (e anche quella relativa all'autorizzazione a procedere ad intercettazione)" e le "ulteriori modifiche introducono stringenti cambiamenti relativamente alla diffusione delle informazioni intercettate e i contenuti di queste", si afferma ancora. L'articolo 21 della Costituzione sancisce "il diritto alla manifestazione del proprio pensiero... e la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o a censure". "Sebbene la Costituzione non preveda un esplicito diritto all'informazione questa è stata dalla giurisprudenza costituzionale considerata un 'diritto passivo della libertà di manifestazione del pensiero' evidenziano i ricercatori della Vanvitelli.

"Il mondo di oggi - si sostiene - pone in primo piano il tema della libertà di stampa e della libertà di pensiero. Si impone una riflessione multifocale su aspetti e problematiche che vengono percepite in tutta la loro criticità".

Chair è la professoressa Annamaria Rufino; relatori Marica Spalletta, Link Campus University, Angelo Cerulo, giornalista, Fausto Lamparelli, dirigente superiore della Polizia di Stato-direttore del Servizio centrale operativo, correlatrice Sabina Curti dell'Università di Perugia. L'iniziativa rientra nel ciclo di incontri 2022-2023 di vari atenei che promuovono la macroarea tematica Giustizia, sicurezza e crimine. L'attività prevista vede impegnati vari studiosi insieme con la professoressa Annamaria Rufino, docente di Sociologia del Diritto nella 'Vanvitelli'. (ANSA).