Festa per la Scarlatti,domani non-stop musicale dalle 16 alle 19

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Domani, martedì 21 marzo, è il giorno del compleanno della Nuova Orchestra Scarlatti; per festeggiare a Napoli, insieme col suo pubblico, 30 anni di vita e di presenza sul territorio, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, si svolgerà "Musica Insieme per i 30 anni della Nuova Orchestra Scarlatti", una non-stop musicale dalle 16 alle 19.

Accanto ai musicisti dell'Orchestra, potranno partecipare in varie aggregazioni, si annuncia, i componenti delle diverse realtà della comunità delle Orchestra Scarlatti: l'Orchestra Scarlatti Junior, l'Orchestra Scarlatti Young, l'amatoriale Scarlatti per Tutti, l'universitario Ensemble per Federico e altri musicisti ed ensemble che si sentano in sintonia con lo spirito dell'Orchestra.

Ieri si è tenuto nella Sala Scarlatti del Conservatorio un primo festeggiamento musicale, il 'Concerto dei 30 anni della Nuova Orchestra Scarlatti (1993-2023)': doveva essere diretto da Beatrice Venezi, ma per motivi di salute è stata sostituita dal maestro Alfonso Todisco, giovane talento campano". Il presidente dell'Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti, prof.

Luigi Greco, ha dato con il suo saluto di inizio al concerto. I primi due brani in programma, un'Aria di Alessandro Scarlatti e l'Ouverture dalle Nozze di Figaro di Mozart, eseguiti senza direttore, hanno "subito mostrato la forza, compattezza e la straordinaria sintonia dei musicisti; il concerto è proseguito con il concerto per tromba e orchestra di F. J. Haydn, con il giovanissimo e straordinario solista Davide Battista, Prima tromba dell'Orchestra Scarlatti Junior; nella seconda parte, ancora l'Orchestra, con solista al clarinetto il direttore artistico della NOS, il maestro Gaetano Russo, per una Ave Maria di A. Piazzolla e, a conclusione, la Terza Sinfonia di Schubert". Il maestro Gaetano Russo ha affermato: "Nonostante i sostegni minimi rispetto alle esigenze di un'Orchestra e le crescenti difficoltà, non siamo venuti mai meno al nostro impegno per la diffusione della grande musica come bene comune per tutti. Abbiamo colmato un vuoto, la mancanza a Napoli - unico grande centro italiano ed europeo - di un'Orchestra riconosciuta e sostenuta dalle istituzioni". (ANSA).