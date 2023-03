Droga: spaccio itinerante con maggiorazione per delivery

(ANSA) - CASERTA, 20 MAR - I carabinieri hanno smantellato a Caserta e nei comuni di Maddaloni e Santa Maria a Vico un'attività di spaccio di droga "itinerante" con consegne a domicilio - in particolare cocaina, hashish, marijuana e crack - e utilizzo quasi esclusivo per i contatti con gli acquirenti dei servizi di chat come whatsapp e telegram, arrestando sei persone su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; per altri tre indagati è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziari. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, è emerso che i pusher acquistavano la droga nell'hinterland napoletano, probabilmente nelle piazze di spaccio di Caivano, e le rivendevano a Caserta e nei comuni dell'hinterland muovendosi sul territorio ed effettuando numerose consegne a domicilio, per le quali richiedevano un maggiorazione sul prezzo della consegna di cinque euro. Peraltro, è emerso, gli spacciatori praticavano anche sconti ai clienti abituali. Nel corso delle indagini sono sttai accertati almeno 550 episodi di spaccio. Gli indagati inoltre possedevano molti cellulari intestati perlopiù a cittadini extracomunitari. (ANSA).