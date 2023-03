Disoccupati occupano binari della metropolitana a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Protesta dei disoccupati a Napoli.

Alcuni hanno occupato i binari della linea 1 della metropolitana della stazione Museo. La circolazione dei treni è stata sospesa sull'intera tratta per circa due ore. I manifestanti, aderenti al movimento Cantiere 167, successivamente hanno lasciato la stazione per dirigersi verso piazza Municipio, paralizzando il traffico nella zona del centro.

I disoccupati ora si trovano davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Il portone di accesso è sbarrato ed è protetto da numerosi mezzi sia della polizia che dei carabinieri. Poi c'è un nutrito gruppo di agenti che sono schierati in assetto anti sommossa. I disoccupati del Cantiere 167 Scampia e 7 novembre affermano di essere "stanchi delle attese e rinvii per la risoluzione della vertenza" che li riguarda. "Oggi - aggiungono - dovevamo avere risposte in merito, ma l'incontro è stato insoddisfacente. Non si può più fare lo scaricabarile sulla pelle dei tanti disoccupati. Ci sono degli impegni presi da parte delle istituzioni e non abbiamo intenzione in alcun modo di fare un passo indietro". (ANSA).