Circum: lavori per raddoppio linea, stop treni a Moregine

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 20 MAR - Da oggi la fermata di Moregine, lungo la tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana, sarà inibita al servizio ferroviario.Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che si occupa tra le altre delle linee vesuviane. ''Per consentire l'esecuzione dei lavori necessari per il completamento del raddoppio della tratta Villa Misteri-Castellammare di Stabia, attualmente già in corso - spiegano da Eav - è necessario inibire temporaneamente al servizio viaggiatori la fermata di Moregine. Pertanto si dispone che, a partire da inizio servizio del giorno 20 marzo, tutti i treni viaggiatori sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Sorrento non effettuino fermata a Moregine''. Da ciò che fa sapere l'azienda di trasporti, verrà istituito un servizio navetta tra le stazioni di Pompei Villa dei Misteri, Moregine e Pioppaino, i cui orari sono disponibili sul sito www.eavsrl.it, mentre all'ingresso dell'impianto di Moregine è stata apposta apposita cartellonistica per comunicare ai viaggiatori le novità. (ANSA).