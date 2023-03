Accusato di due rapine a Qualiano, arrestato un 23enne

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 23enne di Marano di Napoli già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è gravemente indiziato di aver commesso due rapine - rispettivamente il 5 e il 15 marzo scorso - prima in una cornetteria di Calvizzano e poi in una farmacia di Qualiano.

L'indagine, effettuata dai militari di Qualiano che hanno analizzato diverse immagini di sistemi di sorveglianza , ha permesso di risalire allo scooter utilizzato per la commissione delle due rapine.

I Carabinieri hanno così perquisito l'abitazione del 23enne e lì sono stati trovati e sequestrati un casco e gli abiti probabilmente utilizzati durante le due rapine: in una tasca del giubbotto nero la somma di 215 euro mentre nell'altra 6 bossoli.

L'uomo è stato rintracciato e bloccato in tarda serata mentre era a piazza Garibaldi nei pressi della stazione ferroviaria. I Carabinieri sono ritornati nell'abitazione del giovane e hanno trovato - su indicazione del fermato, all'interno del garage - una pistola a salve scacciacani verosimilmente utilizzata durante le due rapine. L'arma era nascosta all'interno di una rastrelliera porta bottiglie.

Il 23enne ora è nel carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).