Stop raccolta rifiuti, disagi in Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 19 MAR - Previsti disagi in oltre cento comuni della provincia di Avellino per lo sciopero di due giorni dei lavoratori di Irpiniambiente, la società interamente partecipata dalla Provincia per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Lo sciopero, da domani a martedì, è stato confermato dai sindacati in seguito alle mancate risposte sui nuovi assetti che vanno delineandosi in Irpinia per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli oltre 500 lavoratori di Irpiniambiente verranno trasferiti all'Ato Rifiuti, l'ente composto dai sindaci al quale la legge regionale affida le competenze di gestione del settore, e in parte alla costituenda società del comune di Avellino, la Grande srl, partecipata da un socio privato con una quota del 49 per cento. Lavoratori e sindacati si oppongono allo "spezzatino" e all'ingresso di privati nella gestione dei rifiuti. (ANSA).