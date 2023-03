'Settimana legalità' itinerante per 1600 studenti senza sede

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Da sette mesi non hanno più una sede ma i circa 1.600 studenti dell'istituto superiore "Marconi" di Giugliano (Napoli) non hanno voluto rinunciare a celebrare la "Settimana della legalità", affrontando diversi temi di attualità: dal bullismo al cyberbullismo, dalla difesa dell'ambiente alla gestione dei rifiuti, dalla violenza di genere alla camorra. E lo hanno fatto in modo 'itinerante', in altre scuole, così come sono costretti a seguire le lezioni solo di pomeriggio.

Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con diversi esperti. E in ogni occasione - presente la dirigente scolastica del 'Marconi' Giuseppina Nugnes - hanno reclamato il loro diritto ad avere una sede, come tutti gli altri studenti del Paese.

Agli studenti del "Marconi" fu garantito che dopo lo sfratto dal loro istituto di via Basile a Giugliano avvenuto a settembre scorso per avviare dei lavori di ristrutturazione (non ancora iniziati) avrebbero avuto una sede alternativa entro i primi giorni di gennaio 2023. Ad oggi - tra una rassicurazione e un rinvio - non sanno ancora quando potranno avere delle strutture sufficienti ad accoglierli tutti. Infatti servirebbero più plessi. Al momento per uno solo (che poi sarà insufficiente ad accogliere una sessantina di classi) i lavori sono ancora in corso. La competenza è della Città Metropolitana di Napoli. Il Comune di Giugliano ha dato la disponibilità di una sua struttura, ma tutte le procedure amministrative dovrebbero essere rapidissime per poter riadattare l'edificio entro il prossimo mese di settembre. Una situazione che ha spinto l'assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini, (presente ad uno degli incontri) a esprimere giudizi molto duri E così anche la "Settimana della Legalità è stata itinerante: si è svolta nei tre istituti superiori di Giugliano (dove i ragazzi sono accolti di pomeriggio), e nella sede distaccata di Qualiano.

Tra gli appuntamenti della settimana della legalità anche una trasferta al teatro Gelsomino di Afragola per la visione di una rappresentazione teatrale "Era Destino", sul tema della violenza di genere. (ANSA).