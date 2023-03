Regeni: Fico, Tajani non faccia il portavoce di al-Sisi

(ANSA) - UDINE, 19 MAR - "Sul caso Regeni, in questo momento Tajani deve fare il ministro degli Esteri italiano e non il portavoce del presidente egiziano al-Sisi, non è possibile che ogni volta che parla della questione dica che al-Sisi gli ha detto che collaborerà: sappiamo benissimo che non vuole collaborare, dato che sono anni che non collabora". Lo ha detto Roberto Fico, presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera dei deputati, in visita in Fvg a sostegno dei candidati del M5S che appoggiano Massimo Moretuzzo alla presidenza della Regione e Ivano Marchiol a sindaco di Udine.

"E' poi inaccettabile e vergognoso - ha aggiunto Fico - che Tajani pensi di portare un'istituzione come il Teatro San Carlo di Napoli o altre sotto l'ombra di un regime sanguinario che non rispetta i diritti umani e che ha ancora una questione aperta come quella di Regeni". Sempre parlando del caso Regeni, Fico ha aggiunto di ritenere "strano che Fedriga in questa regione non ne parli, oggi c'è un governo che è amico di Fedriga e quindi il presidente del Fvg dovrebbe essere il primo a parlarne". (ANSA).